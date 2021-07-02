РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Дорогу от ЖК «Митино О2» до микрорайона Изумрудные холмы в подмосковном Красногорске могут начать ремонтировать в нынешнем году, если на эти цели выделят средства из регионального бюджета, сообщается на официальном сайте администрации округа.
Встреча с участием заместителей по своим направлениям, специалистов ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», управляющих организаций и представительницы инициативной группы состоялась в администрации муниципалитета 1 июля.
На повестке - актуальные вопросы, касающиеся реконструкции дороги от ЖК до Изумрудных холмов, транспортного сообщения для учащихся «Митино О2» до Ангеловской СОШ, организации маршрута общественного транспорта от микрорайона до станции МЦД-2 Опалиха, схемы уборки улично-дорожной сети, принятия водозаборного узла в муниципальную собственность и другие.
В ходе совещания представителю инициативной группы жителей разъяснили, что проект капремонта дороги от Волоколамского шоссе до «Митино О2» разработан и прошел госэкспертизу. В связи с высокой стоимостью работ необходимо софинансирование из регионального бюджета. Заявка направлена в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В случае положительного решения ремонт дороги начнется в текущем году.
Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства» осуществляет строительство и ввод в эксплуатацию ВЗУ с дальнейшей передачей в муниципальную собственность. Уже выдано заключение о соответствии объекта капитального строительства. Разрешение на ввод будет выдано после устранения выявленных замечаний.
По итогам встречи глава округа Алексей Спасский поручил профильным заместителям держать на контроле все озвученные вопросы.
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