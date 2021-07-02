РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Люберецкие полицейские раскрыли кражу электросамоката, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Ухтомского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 28-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил его электросамокат, который был припаркован у одного из домов на улице Вертолетной. Сумма материального ущерба составила 69 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 22-летний житель Москвы. Похищенное имущество изъято.

По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. В настоящее время подозреваемый задержан.