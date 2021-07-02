РИАМО - 2 июл. В Москве прорабатывается возможность продления Бирюлевской линии в центр столицы для соединения с Рублево-Архангельской веткой метрополитена, данное решение поможет повысить эффективность транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии — это два новых радиуса метро, строительство которых решит множество транспортных задач.
По словам Бирюкова, если линии соединятся через город и будут образовывать единый диаметр, то их эффективность будет еще выше.
Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии метро возьмут свое начало от МЦК и далее пройдут за МКАД в южном и северо-западном направлениях соответственно.
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