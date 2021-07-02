РИАМО - 2 июл. В четвертом квартале 2022 года в Подмосковье заработает первая очередь нового завода по производству готовых блюд, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Реализацию проекта по созданию завода по выпуску готовых блюд на территории городского округа Серебряные Пруды осуществляет предприятие «Рузком». Объем инвестиций составит порядка 1,6 млрд рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Завод будет производить салаты кухонь разных стран, а еще готовые завтраки и обеды. Кроме того, предусмотрен выпуск блюд для здорового питания, а также готовых мясных и кулинарных рыбных изделий.

Производственные мощности нового предприятия позволят выпускать до 2 тыс. готовой продукции в сутки.

Строительство завода позволит создать более 700 новых рабочих мест. Запуск производства на полную мощность запланирован на 2024 год.

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