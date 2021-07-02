РИАМО - 2 июл. Пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина не исключает, что актрисой Татьяной Дорониной манипулируют некие люди, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в СМИ появилось обращение президента МХАТ Татьяны Дорониной в адрес президента России Владимира Путина. В своем письме актриса просила уволить действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. По ее словам, иначе от МХАТ «не остается даже и воспоминаний».

«Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», —написала Мусина-Пушкина на своей странице в Facebook.

По словам пресс-секретаря культурного учреждения, в МХАТ ничего не знают о письме Дорониной и не могут точно сказать, было ли оно направлено Путину.