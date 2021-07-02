РИАМО - 2 июл. Столичные власти начали работу над новым генпланом города, она продолжается уже несколько месяцев, сообщает РИА Новости.

Как отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политике и строительства Андрей Бочкарев, по поручению мэра столицы Сергея Собянина идет формирование новых подходов к принципам градостроительного планирования.

Прежний генплан приняли еще в 2010 году, он охватывает развитие Москвы до 2025 года. Затем, после присоединения к столице новой Москвы, был разработан отдельный генплан до 2035 года.

Заммэра отмечает, что задачей нового генплана столицы будет перенос акцента на создание мест приложения труда, причем «необязательно в виде заводов и фабрик».

«Города двигаются в сторону большего развития сферы услуг, создания продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы заинтересованы в комбинации строительства жилья и офисов, создании новых компаний в городе и привлечении к нам новых коммерческих организаций», — сказал Бочкарев.

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