РИАМО - 2 июл. Блогер создал корпус для компьютера, охлаждающий устройства с мощными видеокартами и процессорами без вентилятора, сообщает Федеральное агентство новостей.

Корпус сделан из дерева и пенопласта. В изобретении находится воздушная камера с клапанами и отсеком с водяными насосами и магнитами.

Посмотреть изобретением можно на странице блогера на YouTube (DIY Perks).

Благодаря этому устройству температура процессора AMD Ryzen 9 5950X и видеокарты Zotac RTX 3080 не превышала 62 градусов. Но корпус большого размера, что является его минусом.