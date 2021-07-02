РИАМО - 2 июл. С начала текущего года в Подмосковье на кадастровый учет поставили 242 многоквартирных дома и 15 таунхаусов в 37 муниципальных образованиях. Хозяевами этого жилья стали больше 52 тыс. семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«Постановка дома на кадастровый учет дает возможность гражданам оформить регистрацию по месту жительства, записать детей в школы и детские сады, прикрепиться к поликлинике и осуществлять многие другие юридические действия», — сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Больше всего жилых домов поставлено на учет в Наро-Фоминском городском округе - 34 объекта, 31 объект – в Подольске, 24 – в Ленинском округе.

Также в топ-10 вошли Мытищи – 22 дома, Красногорск и Королев, по 15 объектов в каждом округе, Котельники - 11 домов, Люберцы - 10 объектов, Истра и Раменский округ — по 9 домов, а также по 7 домов в Балашихе, Ногинске, Одинцовском округе, Пушкинском округе и Солнечногорске.