РИАМО - 2 июл. Москомстройинвест разрешил открыть продажи квартир в двух корпусах жилого комплекса на Новохохловской улице, сообщает пресс-служба ведомства.

Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации выдали девелоперу ПИК на два корпуса жилого комплекса «Новохохловская 15». Документы позволяют открыть продажи в корпусах №2 и №3.

В каждом из корпусов предусмотрено по 512 квартир, общая жилая площадь каждого корпуса – порядка 20 тыс. кв. м. Высота корпусов – 33 этажа.

В корпусе № 3 запроектирован детский сад, который смогут посетить 150 малышей. Также в этом корпусе предусмотрен подземный паркинг. Для удобства жителей в обоих корпусах будут созданы кладовые помещения.

Всего в рамках проекта «Новохохловская 15» планируется построить 4 корпуса.