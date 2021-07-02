РИАМО - 2 июл. Полицейские в Королеве остановили автомобиль, в котором жительница Москвы перевозила наркотики, топор и лопату, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

24-летняя девушка подозревается в сбыте наркотиков. Обнаружены и изъяты 9 свертков с порошком светлого цвета, лопата и топор, а также 55 свертков с веществом растительного происхождения, перевозимых в рюкзаке, который находился в багажнике.

«Согласно проведенному химическому исследованию установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами N-метилэфедроном и марихуаной, общей массой более 130 гр. и психотропным веществом – амфетамином, весом свыше 12 гр.», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При проведении обыска по месту фактического проживания задержанной обнаружены и изъяты еще 89 пресс-пакетов и картонная коробка с веществом растительного происхождения, 18 емкостей с неизвестным содержимым и 54 свертка с неустановленным веществом.

«Все изъятое направлено на экспертизу», – добавила Татьяна Петрова.

Злоумышленница пояснила, что наркотики находила через интернет-магазин, расположенный в теневом сегменте. Затем в Королеве и Москве делала тайники-закладки, а фотографии с указанием их координат передавала в магазин. Возбуждено уголовное дело.