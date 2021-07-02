РИАМО - 2 июл. В ЖК «Румянцево-Парк» более 1,5 тыс. дольщиков получили ключи от квартир корпуса Д1, дом находится по адресу: поселение Московский, ул. Родниковая, д. 30, корп 1, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Здание состоит из 21 секции и рассчитано на 1 792 квартиры. Кроме того, в состав дома входит 756 машино-мест и 895 кладовых помещений. Его общая площадь составляет свыше 163 тыс. «квадратов».

Жители столицы суммарно на этапе строительства выступили в роли соинвесторов по 88 729 кв. метрам. Всего по жилым помещениям в объекте было заключено 1 723 договора участия в долевом строительстве.

Перед тем, как жители получили ключи от своих новых квартир, все корупса успешно были сданы.