РИАМО - 2 июл. Космический грузовик «Прогресс МС-17» успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС) в 03:59:41 по московскому времени, сообщает Газета.ru.

Как уточнили в Роскосмосе, операция прошла автоматически. Ее выполнение контролировали специалиста Центра управления полетами ЦНИИмаш.

Грузовой корабль доставил на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также чуть более полутора тонн другого оборудования.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс.

Это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.