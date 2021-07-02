РИАМО - 2 июл. За пять лет столичные офисы «Мои документы» зарегистрировали более 600 тысяч новорожденных, чаще всего данной услугой пользовались в Южном Бутове, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Услуга «Государственная регистрация рождения ребенка» входит в пакет документов, которые можно оформить в связи с рождением ребенка. За пять лет комплектом таких услуг воспользовались свыше 430 тыс. раз», - говорится в сообщении.

В услугу также входит оформление полиса ОМС и загранпаспорта без электронного носителя для новорожденного, выдача государственного сертификата на материнский капитал.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе центры «Мои документы» работают в новом формате. Некоторые услуги переведены в онлайн-формат, а для обращения в центр необходима предварительная регистрация.​