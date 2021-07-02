РИАМО - 2 июл. На московских дорогах в пятницу вечером ожидаются 7-балльные пробки, сейчас загруженность дорог оценивается в 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр сейчас затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нет проблем с движением на проспекте Маршала Жукова, Волоколамском и Ленинградском шоссе.

Проблемы с движением могут возникнуть из-за дорожных работ. На данный момент они проводятся на 82, 31 и 53 км МКАД, Варшавском, Дмитровском, Волоколамском шоссе, Большом каменном мосту.