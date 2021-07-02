РИАМО - 2 июл. В столице 9 некапитальных спортивных объекта возведут в первой половине 2022 года, они появятся на участках общей площадью 5,6 га, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новые спорткомплексы появятся на севере, юге, западе города, а также в Зеленограде. Еще два - построят на востоке города и три в ТиНАО.

«За шесть месяцев этого года реализованы права на размещение некапитальных спортивных объектов на девяти земельных участках общей площадью 5,66 га. Сумма ежегодных платежей по договорам составит более 18,3 млн рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что торги стартовали в 2020 году и на тот момент было заключено 14 соглашений на право размещения спортивных комплексов. Кроме того, победитель аукциона может самостоятельно выбрать тип легковозводимого спортивного сооружения из утвержденного списка.

Застройщикам предстоит согласовать дизайн, архитектурные и конструктивные решения со столичным Департаментом спорта.