РИАМО - 2 июл. Принципиально новые площадки для выгула и дрессировки собак разместят в четырех районах Москвы до конца года. Все площадки будут созданы с учетом пожеланий местных жителей и будут удобны как для питомцев, так и их владельцев, сообщает пресс-служба организаторов выставки «Город: детали».

Пилотный проект запущен программой мэра Москвы «Мой район» по итогам исследования актуальных запросов москвичей-собаководов. Дог-френдли инфраструктура города стала одной из тем деловой программы международной онлайн-выставки «Город: детали».

Эксперты обсудили, какой инфраструктуры не хватает владельцам собак в Москве, и как можно сделать ее современной и привлекательной. Также на повестке был новый городской проект дружелюбного отношения к домашним животным.

На сегодняшний день в Москве работает около 700 площадок для 1 млн собак, но они далеко не все востребованы. Причин тому несколько: территории либо находятся в плохом состоянии, либо расположены очень далеко от дома. Специалисты предлагают пересмотреть нормативно-правовую базу, а также требования к проектированию и сооружению площадок для собак.

До конца этого года площадки нового типа для выгула и дрессировки собак появятся в районах Ясенево, Северное Медведково, Можайском и Лосиноостровском районах. Эксперты встречались с местными жителями районов и выясняли их потребности.

К примеру, в Лосиноостровском районе людей информировали и опрашивали также волонтеры движения Тимофея Баженова: общественный деятель не раз поднимал вопрос о создании дог-френдли инфраструктуры.

«Новые площадки — это не только про дружбу собак и их хозяев, это также про добрососедское уважительное отношение между владельцами животных и жителями, у которых их нет. Такие площадки сберегут много нервов собаководам и позволят достичь успехов в тренировках для их подопечных», — подчеркнул Баженов.

Каким будет наполнение площадок, можно узнать, посетив онлайн-выставку «Город: детали». В цифровом парке на сайте mrexpo.ru есть отдельная зона «Животные», где можно увидеть идеальную территорию для выгула собак с тренажерами, качелями, полосой препятствий и многое другое.

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