РИАМО - 2 июл. Владельцы кафе и ресторанов в столице смогут перенести трехмесячные арендные платежи на конец 2021 года, воспользоваться новой мерой поддержки смогут почти 1,2 тыс. предпринимателей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Правительство Москвы приняло решение предоставить предприятиям общественного питания, которые арендуют у города нежилые помещения, отсрочку арендных платежей с июля по сентябрь 2021 года. Внести их рестораторы смогут до 31 декабря этого года», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что для получения отсрочки арендных платежей владельцам предприятий общественного питания необходимо направить соответствующее обращение в департамент городского имущества до 31 декабря. К нему также надо приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности в арендуемом помещении.

Общая площадь арендуемой у города недвижимости для кафе и ресторанов составляет около 239 тыс. «квадратов».

С 28 июня в столичные заведения общепита можно попасть только по QR-коду. Такие коды есть только у полностью вакцинированных от коронавируса горожан, у тех, кто переболел менее шести месяцев назад. Также в кафе и рестораны можно сходить с отрицательным ПЦР-тестом. На летние веранды пускают всех посетителей.

Ранее сообщалось, что выручка заведений общепита в первый день введения QR-кодов упада на 80%. Тяжелее приходится заведениям без летних веранд.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через систему кондиционирования. Врачи советуют прививаться от инфекции.

- Число Covid‑пациентов на ИВЛ выросло в Москве почти вдвое. По данным на 1 июля, на ИВЛ находятся 709 пациентов. При этом еще 14 июня таковых было 457.

- Ликсутов заявил о невозможности остановки транспорта Москвы из‑за Covid‑19. В случае остановки транспортной системы столицы фактически произойдет коллапс, миллионы людей не смогут добраться до работы.

- Выручка кафе в Москве упала на 15–20% после введения QR‑кодов. В случае необходимости будут точечно вводиться дополнительные меры поддержки бизнеса.

- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».

- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.

- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.

- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.

- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.