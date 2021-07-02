РИАМО - 2 июл. В деревне Брехово территориального управления Кутузовское в Солнечногорске нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 14:34 1 июля 2021 года поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны по вышеуказанному адресу», — говорится в сообщении.

Полиция взяла под охрану место обнаружения снаряда. Изъять и уничтожить его планируют в пятницу. Это сделают сотрудники ПСО-2 ГКУ «Мособлпожспас». В настоящее время угрозы для жизни людей нет.

Ранее в деревне Ядромино городского округа Истра также обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.