РИАМО - 2 июл. Часть стены кирпичного нежилого здания обрушилась в Ногинске на улице Климова, 50, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обрушении поступило на пульт дежурного в 9:06 1 июля.

По данным спасателей, бригада из девяти человек ООО «Гарантия» проводила работы по демонтажу на верхнем этаже восьмиэтажного здания. Часть кирпичной кладки площадью 12 кв. м обрушилась внутрь здания.

Есть информация о пострадавших, однако их число не уточняется.