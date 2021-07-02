РИАМО - 2 июл. В пятницу в Московском регионе возможно выпадение небольших кратковременных осадков, переменная облачность, температура воздуха прогреется до плюс 26 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве – плюс 23-25, по области – плюс 21-26 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, относительная влажность воздуха составит порядка 60%, а атмосферное давление 743 мм рт. ст. Прогнозируют комфортную погоду, содержание кислорода в воздухе будет в пределах нормы.

Ранее синоптик пообещал, что жаркая погода вернется в регион на следующей неделе.