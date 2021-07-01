РИАМО - 1 июл. В следующем году в России прожиточный минимум на душу населения составит 11 950 рублей, сообщает Газета.ru.

Для трудоспособного населения этот показатель составит 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, а детей — 11 592 рублей.

Прожиточный минимум — это стоимость потребительской корзины. То есть необходимый перечень товаров для выживания. Оба этих показателя рассчитывают для трех категорий населения: взрослых трудоспособного возраста, пенсионеров и детей.

Корзина состоит из трех частей: продукты питания, непродовольственные товары, услуги.