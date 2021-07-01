«Мы вручаем гранты на большие суммы, чтобы дети могли себе купить музыкальные инструменты и могли посещать мастер-классы от известных музыкантов. Смогли поехать на стажировки, которые будут снова доступны в будущем», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.