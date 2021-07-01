РИАМО - 1 июл. На открытие VI Международного фестиваля искусств Чайковского в Клину наградили 10 призеров и два творческих коллектива, участвовавших в губернаторской программе «Одаренные дети Подмосковья», передает корреспондент РИАМО.
Дети получили денежные сертификаты и памятные подарки от фонда Петра Ильича Чайковского.
В четверг в городском округе Клин начался VII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, он завершится 11 июля.
Художественный руководитель фестиваля – народный артист СССР Юрий Башмет. В оргкомитет фестиваля входят Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский и Николай Цискаридзе.
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