РИАМО - 1 июл. «Пушкинской картой» можно будет оплачивать услуги в библиотеках Подмосковья, также рассматривается программа лояльности и популяризации карты, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
Юноши и девушки, достигшие 14 лет, будут получать карту вместе с паспортом. Далее, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг и активировать карту, потом на нее придет сумма денег. «Пушкинской картой» можно будет пользоваться в любом регионе страны.
Харламова добавила, что о карте и ее возможностях будут рассказывать в социальных сетях и СМИ, также планируют привлечь к популяризации молодежных блогеров и лидеров общественных мнений.
«Для этого нужен образованный человек, которому это самому интересно, а не просто какой-то «миллионник», нужен погруженный в эту сферу человек», — отметила министр.
30 июня во время прямой линии президент России Владимир Путин анонсировал создание специальной карты для молодежи. По словам главы государства, эту карту будут выдавать россиянам в возрасте от 14 до 22 лет для посещения учреждений культуры, включая музеи и театры. На карту планируют зачислять 3 тыс. рублей, которые нужно будет израсходовать за 4 месяца.
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