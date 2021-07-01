РИАМО - 1 июл. «Пушкинской картой» можно будет оплачивать услуги в библиотеках Подмосковья, также рассматривается программа лояльности и популяризации карты, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Мы говорим о современных библиотеках, в которых существует множество разных направлений, начиная от мастер-классов и квартирников. Это платные мероприятия, мы считаем, что в эту сторону карта тоже может работать. Сейчас мы работаем не только над внешним видом библиотек, но и над содержанием. Они работают до 9-10 вечера и во второй половине дня туда приходит молодежь. Они могли бы посещать эти мероприятия, оплачивая их «Пушкинской картой», — сказала Харламова.

Юноши и девушки, достигшие 14 лет, будут получать карту вместе с паспортом. Далее, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг и активировать карту, потом на нее придет сумма денег. «Пушкинской картой» можно будет пользоваться в любом регионе страны.

Харламова добавила, что о карте и ее возможностях будут рассказывать в социальных сетях и СМИ, также планируют привлечь к популяризации молодежных блогеров и лидеров общественных мнений.

«Для этого нужен образованный человек, которому это самому интересно, а не просто какой-то «миллионник», нужен погруженный в эту сферу человек», — отметила министр.

30 июня во время прямой линии президент России Владимир Путин анонсировал создание специальной карты для молодежи. По словам главы государства, эту карту будут выдавать россиянам в возрасте от 14 до 22 лет для посещения учреждений культуры, включая музеи и театры. На карту планируют зачислять 3 тыс. рублей, которые нужно будет израсходовать за 4 месяца.