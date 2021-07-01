РИАМО - 1 июл. Согласно отчету Минэкономразвития, ВВП России в мае вырос на 10,9% в годовом выражении по сравнению с низкими показателями прошлого года, сообщает Газета.ru.

В документе отмечается, что в мае 2021 года восстановление экономики страны продолжилось. Разрыв с допандемийным уровнем сократился на -0,3%, исключая сезонность.

По данным ведомства, ВВП растет преимущественно из-за несырьевых отраслей: сельского хозяйства, строительства и обрабатывающей промышленности.

В министерстве заявили, что, несмотря на некоторое замедление в мае 2021 года, также продолжается восстановление показателей потребительской активности. При этом оборот розничной торговли в мае превысил наблюдаемые до пандемии показатели на 1,1%.

ВВП России покажет максимальный рост в 2021 г>>