РИАМО - 1 июл. Актриса Любовь Омельченко скончалась на 74-м году жизни, у нее был диагностирован коронавирус, сообщает Газета.ru.
«29 июня на 74-м году жизни из-за «чумы XXI века» — коронавируса — перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны», — говорится в сообщении Союза кинематографистов России.
Омельченко родилась 7 июля 1947 года. В 1972-м окончила Ярославское театральное училище.
Сыграла более чем в 50 фильмах. Среди них «Наше призвание», «Хозяйка детского дома», «Возвращение «Броненосца», «Две судьбы», «Бумер», «Под ливнем пуль», «Платина», «Угрюм-река».
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Текстовая трансляция
1 ИЮЛЯ
- Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через систему кондиционирования. Врачи советуют прививаться от инфекции.
- Число Covid‑пациентов на ИВЛ выросло в Москве почти вдвое. По данным на 1 июля, на ИВЛ находятся 709 пациентов. При этом еще 14 июня таковых было 457.
- Ликсутов заявил о невозможности остановки транспорта Москвы из‑за Covid‑19. В случае остановки транспортной системы столицы фактически произойдет коллапс, миллионы людей не смогут добраться до работы.
- Выручка кафе в Москве упала на 15–20% после введения QR‑кодов. В случае необходимости будут точечно вводиться дополнительные меры поддержки бизнеса.
- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».
- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.
- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.
- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.
- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.
- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.
- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:
- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.
- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».
- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.
- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.
- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.
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