РИАМО - 1 июл. Невестка музыканта Петра Мамонова сообщила, что он в тяжелом состоянии находится в реанимации больницы №40 в Коммунарке с коронавирусом, сообщает Газета.ru.

Женщина уточнила, что в больницу Мамонов попал еще 27 июня.

«Петр Николаевич в тяжелом состоянии. Он в реанимации в Коммунарке с 27 июня. Другой информации у меня нет», — сказала родственница.

Ранее СМИ сообщали, что у Мамонова был подтвержден коронавирус.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Советский и российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через систему кондиционирования. Врачи советуют прививаться от инфекции.

- Число Covid‑пациентов на ИВЛ выросло в Москве почти вдвое. По данным на 1 июля, на ИВЛ находятся 709 пациентов. При этом еще 14 июня таковых было 457.

- Ликсутов заявил о невозможности остановки транспорта Москвы из‑за Covid‑19. В случае остановки транспортной системы столицы фактически произойдет коллапс, миллионы людей не смогут добраться до работы.

- Выручка кафе в Москве упала на 15–20% после введения QR‑кодов. В случае необходимости будут точечно вводиться дополнительные меры поддержки бизнеса.

- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».

- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.

- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.

- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.

- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.