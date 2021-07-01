РИАМО - 1 июл. Руководитель отдела по работе с посетителями ГМИИ им. Пушкина Марина Жучкова сообщила, что хорошо относится к идее создания для молодежи «пушкинских карт», но возраст получателям надо увеличить до 24 лет, сообщает Газета.ru.

30 июня во время прямой линии президент России Владимир Путин анонсировал создание специальной карты для молодежи. По словам главы государства, эту карту будут выдавать россиянам в возрасте от 14 до 22 лет для посещения учреждений культуры, включая музеи и театры. На карту планируют зачислять 3 тыс. рублей, которые нужно будет израсходовать за 4 месяца.

«Предложенная карта может, с одной стороны, решить этот вопрос (финансирования льготных программ – ред.) и, с другой стороны, гарантировать молодежи бесплатное посещение любого музея, поэтому мы положительно смотрим на инициативу», — отметила Жучкова.

Она также добавила, что нужно повысить возраст получателей карты до 24 лет включительно. По ее словам, Пушкинский музей в льготной политике ориентируется именно на этот возраст.