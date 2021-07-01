РИАМО - 1 июл. Блогер и бывший спортивный комментатор Василий Уткин сообщил, что контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым Российский футбольный союз не намерен, сообщает Газета.ru.

«Насколько я могу судить по сведениям от моих друзей и других источников, Александр Дюков, скорее, склонен сохранить Станислава Черчесова на должности гостренера. Тем не менее консультации — самые разнообразные — продолжаются», — сообщил блогер в своем Telegram-канале.

Ранее РФС признал неудовлетворительной работу главного тренера сборной России по футболу. Это в том числе касалось выступления национальной сборной на Евро-2020.

Российские футболисты на прошедшем турнире не смогла выйти из группы и заняли в ней последнее место. Кроме того, россияне пропустили 7 голов в 3 матчах.