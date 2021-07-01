РИАМО - 1 июл. По данным «Утконос Онлайн», употребление кваса во время аномальной жары в Москве выросло в полтора раза, этот напиток стал самым популярным, сообщает Газета.ru.

Также в компании отметили, что во время аномальной жары с 18-28 июня спросом пользовалось и мороженое.

«Среди традиционно летних категорий продуктов спрос вырос на «Напитки, соки, воды» (20%) и «Мороженое» (37%). Лидерами продаж стали квас и мороженое (пломбир, шербет, вафельный стаканчик). По результатам исследования квас стал самым популярным напитком, его потребление выросло на 46%», — сказано в исследовании.

Во второй половине июня в столичном регионе господствовала аномальная жара. Столбики термометра повышались до плюс 34-35 градусов.

Также в регионе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.