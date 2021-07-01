РИАМО - 1 июл. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает публично уравнивать роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, передает Федеральное агентство новостей.

Проект закона был внесен в Госдуму главой комитета по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и сенатором Алексеем Пушковым во исполнение поручения Путина по итогам заседания совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

Авторы инициативы ранее подчеркивали недопустимость смешения и приравнивания действий защитников Родины с действиями солдат-оккупантов.

Изменения вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В нормативный акт добавляется статья, которая запрещает в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, СМИ и интернете «отождествлять цели, решения и действия руководства» СССР, его командования, военнослужащих «с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии», ее командования, военнослужащих и стран оси, а также «отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы».