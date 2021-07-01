РИАМО - 1 июл. Спрос на авиабилеты в Тайланд среди российских туристов вырос на 35% после новости о том, что с 1 июля для привитых от коронавируса открылся остров Пхукет, сообщает Газета.ru.

«На фоне открытия Пхукета клиенты сервиса стали больше интересоваться авиабилетами в Таиланд: искать варианты перелета утром 1 июля стали на 35% активнее, чем днем ранее», — отметили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

При этом эксперты сообщают, что пока рано говорить о том, что туры в эту страну в России станут пользоваться большим спросом.

Это связано с тем, что в Таиланде летом сезон дождей. Высокий сезон в Таиланде начинается в ноябре и продолжается до конца февраля.

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