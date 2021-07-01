РИАМО - 1 июл. Суд рассмотрит дело в отношении блогера Эдварда Била, который устроил серьезное ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

Дорожная авария с участием Била произошла 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Блогер на синей Audi RS6 вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна женщина сильно пострадала.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Сейчас Бил находится под домашним арестом.