РИАМО - 1 июл. Центральный банк России на 2 июля понизил курс евро, а курс доллара увеличил, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, курс евро подешевел на 0,1005 рубля. Стоимость этой валюты на завтра составляет 86,4113 рубля.

Курс доллара повышен на 0,1852 рубля. На 2 июля стоимость американской национальной валюты равна 72,9086 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, которую рассчитывают на основе официальных валютных курсов, увеличилась на 5,66 копейки. Показатель составил 78,9848 рубля.