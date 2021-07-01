РИАМО - 1 июл. Разработка подмосковных ученых ускорит реализацию гибридных квантовых систем, идея принадлежит МФТИ и МИСиС, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«МФТИ – уникальная площадка, где есть все необходимое для проведения исследований и изысканий в самых разных сферах. Чрезвычайно важно привлечь и увлечь этими исследованиями не только опытных специалистов, но и молодых ученых. В этих целях в Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки, направленных именно на молодых ученых – это и денежные премии на проведение исследований, а также программа «Социальная ипотека», в рамках которой проявившие себя ученые получают доступное жилье», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Коллектив ученых из МФТИ и МИСиС разработал и протестировал новую платформу для реализации сверхсильной фотон-магнонной связи в гибридных квантовых системах. Это открытие дает доступ к новым возможностям в реализации квантовых технологий, сверхпроводящей спинтронике и магнонике.

Ученые создали систему из тонкопленочных гетероструктур на кристалле кремния, которая позволит осуществлять эффективный обмен информацией между квантовыми системами на различных платформах, используя особенности и преимущества каждой.

Связь будет осуществляется посредством взаимодействия коллективных спиновых возбуждений или магнонов с электромагнитными колебаниями – фотонами. Они обладают различным размером и у них разные законы дисперсии, что долгое время создавало сложности при реализации подобных проектов.