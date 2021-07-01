РИАМО - 1 июл. Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ статьи, вводящей ответственность за безбилетный проезд. Об этом сообщает Газета.ru.

В пояснительной записке сказано, что с марта этого года в силу вступили изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые передали регионам право самостоятельно вводить штрафы за такие правонарушения.

Штрафы за езду без билета в общественном транспорте сейчас предусмотрены в 63 субъектах федерации.

Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы для кондукторов и водителей за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.