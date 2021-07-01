РИАМО - 1 июл. В шестом созыве Мособлдумы проведено свыше 2 тыс. мероприятий, включая около 1 тыс. расширенных заседаний комитетов, 200 круглых столов, свыше 200 парламентских уроков, 220 выездных заседаний комитетов и 29 слушаний. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Участие в парламентских мероприятиях за 5 лет приняло около 50 тыс. жителей области, еще около 70 тыс. человек посмотрели трансляции с мероприятий на официальном канале думы.

Взаимодействие с исполнительными органами власти

В рамках «Часа правительства» депутаты за 5 лет заслушали 110 докладов по самым актуальным темам. Помимо того, появились практика заслушивать доклады и представителей федеральных органов власти по Московской области – они выступили на заседаниях около 40 раз. Это руководители областных МЧС, Росстандарта, Департамента недропользования и другие.

По словам спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, результатом этого новшества стало большее информирование жителей о том, что происходит в области, о проблемах и достижениях.

Работа с местными властями

В шестом созыве был сделан упор на решение точечных проблем на территориях. Об этом говорит увеличение на 30% количества выездных заседаний комитетов. Многие думские мероприятия проводились как результат депутатских проверок и реакций на жалобы граждан, направленных в парламент.

В рамках обмена опытом и мониторинга действия законов, думой было проведено 36 семинаров-совещаний для муниципальных коллег. В них приняли участие депутаты местных советов и члены муниципальных общественных палат.

Молодежная политика

Депутаты усилили работу с молодежью – на 70% увеличилось количество парламентских уроков, экскурсий для подмосковных школьников и студентов. В период с 2016 по 2020 год здание парламента посетили около 3 тыс. человек.

Московский областной молодежный парламент и палата молодых депутатов за 5 лет провели 30 заседаний, итогом которых стали инициативы и предложения, которые затем были рассмотрены различными комитетами думы.