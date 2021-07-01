РИАМО - 1 июл. С 26 июня в подмосковных парках работает проект «Европейские пикники в парках Подмосковья». Первым парком проекта стал парк усадьбы Кривякино в Воскресенске, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией, парки Подмосковья открыты для посетителей и продолжают свою работу. Мероприятия в парках проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках проекта, посетители парка смогут заказать пикниковый набор для отдыха, куда вошло комбо на выбор из еды с доставкой официанта: для двоих «Романтическое свидание»; для семьи (2-6 человек) «Прогулка с детьми»; для компании (6 человек): «Пикник на компанию», а также пледы, игровые наборы – бесплатно.

Сейчас гости и посетители парка усадьбы Кривякино смогут заказать пикниковую корзинку прямо на лужайку любимого парка.

Во время пикника у посетителей парков региона есть также возможность провести там оригинальную фотосессию.

А 10 и 11 июля проект стартует в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада и парке «Елочки» Домодедова. Проект будет тиражироваться в течение лета на все парки культуры и отдыха Подмосковья.

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