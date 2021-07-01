РИАМО - 1 июл. В городе Коломне 34-летний местный житель подозревается в истязании своей 7-летней дочери, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в августе 2020 года мужчина причинил ребенку телесные повреждения, физические и психологические страдания. По данному факту возбудили уголовное дело (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Следователи планируют добросить подозреваемого и ребенка. Также будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и психолого-психиатрическая.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения.