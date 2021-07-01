РИАМО - 1 июл. В подмосковной Черноголовке демонтировали недостроенный с 2018 года торговый центр на Школьном бульваре, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Площадь объекта составляла 7,4 тыс. кв. м. Застройщиком было получено разрешение на строительство, однако какие-либо строительно-монтажные работы на площадке не велись ввиду отсутствия средств.

На портал «Добродел» поступали жалобы жителей с просьбой снести данный объект. В результате привлечения инициатора стройки были проведены работы по оценке технического состояния конструкций долгостроя.

«Учитывая 90% износ несущих конструкций, было принято решение о проведении работ по сносу. В настоящий момент участок свободен от постройки», — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Черноголовка выявлено 6 объектов незавершенного строительства, из них 4 — самовольные постройки. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 2 объекта, что составляет 33% от общего количества. Работа будет продолжена.