РИАМО - 1 июл. Группа компаний «РГ-Девелопмент» представила на Московском урбанистическом форуме опыт комплексного развития локальных промышленных районов и их преобразование в комфортные городские кластеры, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Форум проходит в столице с 1 по 4 июля. Это крупнейшее деловое событие в области экономики, градостроительства и архитектуры, посвященное развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Компания не первый год участвует в форуме.

«В рамках Moscow Urban Forum компания представляет опыт комплексного развития локальных промышленных районов и их преобразование в комфортные городские кластеры с полным набором необходимой инфраструктуры. Примером такой успешной работы является жилой квартал «Октябрьское поле», возводимый в Северо-Западном административном округе Москвы», - рассказал владелец компании Серей Шумей.

Он уточнил, что речь идет о проекте масштабного обновления нерационально используемых городских территорий с учетом вызовов времени, мирового градостроительного опыта и изменившихся запросов жителей мегаполиса.

В прошлом году компания впервые в стране подписала договор о комплексном развитии: с правительством столицы договорились о преобразовании части промзоны №41. Благодаря такому эффективному государственно-частному партнерству будет обновлен жилищный фонд города, построена образовательная инфраструктура для более чем 1,2 тыс. детей, обеспечена дополнительная медицинская инфраструктура, а также созданы новые рабочие места и условия для развития малого бизнеса.

Впервые компания презентует новый жилой комплекс «Михалковский», строящийся в Головинском районе столицы. Территория в 5,5 га позволит построить объекты общей площадью около 190 тыс. кв. м. Проект предполагает комплексное развитие территории города и создание на ее месте современного квартала, включающего как жилые объекты, так и объекты социальной инфраструктуры.

Архитектурная концепция голландского бюро MLA+ предлагает сохранение части объектов, имеющих историческую ценность, и их интеграцию в современную застройку. В рамках реализации проекта компания-застройщик передаст 4,2 тыс. кв. м квартир в Фонд реновации.