РИАМО - 1 июл. В Подмосковье реализовали возможность проведения электронных собраний собственников посредством Единого портала государственных услуг и функций, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Данная возможность значительно упростит для жителей использование информационных ресурсов, сократит количество сервисов по управлению своим МКД и повысит интерес и гражданскую ответственность собственников. С этой целью запущено мобильное приложение «Госуслуги Дом», которое полностью интегрировано с ГИС ЖКХ и ЕИАС ЖКХ МО.

«В качестве пилотного городского округа выбраны Химки. Далее возможность проводить общие собрания собственников с помощью приложения «Госуслуги Дом» будет доступна всем жителям Подмосковья», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В приложении «Госуслуги Дом» для собственников доступны следующие функции: проведение ЭОСС, чат собственников, жалобы в УК, информация о многоквартирном доме, оповещения от УК (отключение воды, начало и окончание отопительного периода и пр.).

За собственниками остается право выбора формы и площадки для проведения собрания.

С августа 2020 года Московская область является первым субъектом РФ, в котором реализована возможность голосования в электронном виде всем жителям многоквартирных домов.