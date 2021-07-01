РИАМО - 1 июл. Рабочие завершили монтирование 2 башенных кранов, которые нужны для строительства высотной части Национального космического центра (НКЦ), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящий момент высота башенных кранов составляет 43 м, в процессе строительства 288-метровой башни краны «вырастут» до 290 м», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов на Х Московском урбанистическом форуме.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – управляющая компания по строительству комплекса, представляет проект НКЦ на стенде МУФ 2021 в статусе эксклюзивного партнера форума.

Кравцов подчекнул, что краны будут наращиваться при помощи домкратов вместе с поэтажным строительством высотной доминанты комплекса. Под каждый кран залито 150 куб. м бетона.

«При помощи кранов будет монтироваться арматурный каркас здания и опалубка, и далее с помощью самоподъемной опалубки и бетонораспределительных стрел будет выполняться монолит здания», – добавил руководитель «Мосинжпроекта».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что завершено бетонирование фундаментной плиты 47-этажной башни Национального космического центра (НКЦ).

«Ведутся работы по сборке гидравлической подъемной щитовой опалубки, с помощью которой будет осуществляться укладка бетона в тело ядра высотного здания и перекрытий», – отметил заммэра.

На площадке Национального космического центра предполагается объединить ведущие организации ракетно-космической промышленности: центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», штаб-квартиры ряда организаций ракетно-космической отрасли, отраслевые институты, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, центр диверсификации производства и другие объекты.

Проект развития высвобождаемой территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева ориентировочной площадью 90 га в Филевской пойме предполагает не только строительство Национального космического центра, но и создание особой экономической зоны, размещение предприятий научно-производственного кластера, а также конгрессно-выставочного центра, жилой застройки по программе реновации и социальных объектов.