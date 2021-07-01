РИАМО - 1 июл. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, передает Федеральное агентство новостей.

Теперь за незаконный оборот огнестрельного оружия и его частей, а также боеприпасов предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, нелегальный оборот крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему выделяется в отдельную статью. По ней также грозит до 15 лет тюрьмы.

За незаконное изготовление оружия предусматривается до 10 лет лишения свободы. Также вводится уголовная ответственность за незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж (до 2 лет).

Ранее Путин одобрил закон, вносящий правки в правила выдачи лицензии на огнестрел. Первое гладкоствольное оружие теперь можно купить только по достижении гражданином 21-летнего возраста.