РИАМО - 1 июл. За последние 3 месяца 50 тыс. жителей Подмосковья подали заявки на техобслуживание газового оборудования. Также специалисты-газовики проводят обходы индивидуальных жилых строений, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Специалистам удалось проверить уже более 160 тыс. домовладений.
Поддерживать в надлежащем техническом состоянии газовые приборы, расположенные внутри квартиры или частного дома: газовые плиты, водонагреватели, котлы, газовые горелки и приборы учета газа – обязанность каждого собственника.
Обслуживание газового оборудования проводят не реже 1 раза в год в зависимости от паспорта производителя. Неисправные газовые приборы могут послужить причиной аварии, взрыва или пожара.
Заявку на заключение договора о техобслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования можно подать онлайн, по телефону горячей линии АО «Мособлгаз»: 8(800)200-24-09 или в офисах обслуживания клиентов.
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