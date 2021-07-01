РИАМО - 1 июл. За последние 3 месяца 50 тыс. жителей Подмосковья подали заявки на техобслуживание газового оборудования. Также специалисты-газовики проводят обходы индивидуальных жилых строений, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалистам удалось проверить уже более 160 тыс. домовладений.

«В ходе осмотра газовики также проверяют наличие договора на техобслуживание газового оборудования. За время проведения обходов более 50 тыс. жителей региона подали заявку на заключение договора о техобслуживании газового оборудования, – сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Поддерживать в надлежащем техническом состоянии газовые приборы, расположенные внутри квартиры или частного дома: газовые плиты, водонагреватели, котлы, газовые горелки и приборы учета газа – обязанность каждого собственника.

Обслуживание газового оборудования проводят не реже 1 раза в год в зависимости от паспорта производителя. Неисправные газовые приборы могут послужить причиной аварии, взрыва или пожара.

Заявку на заключение договора о техобслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования можно подать онлайн, по телефону горячей линии АО «Мособлгаз»: 8(800)200-24-09 или в офисах обслуживания клиентов.

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