РИАМО - 1 июл. Представители молодежных организаций города и волонтеры Москвы вместе с представителями ветеранских сообществ 5 июля возложат цветы к памятным местам формирования дивизий московского народного ополчения 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Лидеры молодежных организаций города выступили с предложением расширить границы традиционной акции «Цветы Победы», которая проходит в канун Дня Победы. 5 июля молодежь и волонтеры Москвы одновременно возложат цветы к 10-ти памятным местам формирования московских дивизий народного ополчения», – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Главной точкой акции «Вам, московские ополченцы» станет Екатерининский парк (Большая Екатерининская ул., 27). Именно там находится памятный знак, посвященный 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского района Москвы.

Мероприятие приурочено к 80-й годовщине формирования народного ополчения, защищавшего страну от фашистов наравне с Красной Армией.

Акция возложения начнется в 10 часов.