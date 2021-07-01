РИАМО - 1 июл. Жаркая погода на улице и высокая температура в помещении могут негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. В эти дни важно правильно организовать и соблюдать питьевой режим, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

В жаркую погоду может произойти обострение хронических заболеваний, а в ряде случаев и перегрев организма. Это может привести к обезвоживанию организма, который в условиях жары очень быстро теряет жидкость, что требует своевременного пополнения ее запасов.

Поэтому в целях профилактики недостатка воды в организме специалисты Роспотребнадзора рекомендуют правильно организовать и соблюдать питьевой режим – пить больше жидкости (минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков, зеленого чая, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков,) избегать употребления сладких газированных напитков, энергетиков и алкоголя.

Идеальным средством для утоления жажды считается чистая вода или несладкий зеленый чай. Хорошо утоляют жажду разведенные натуральные соки, особенно сок из сельдерея, лимонный сок, разведенный с водой в пропорции 1:10.

Также в жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости, желательно, чтобы она была комнатной температуры. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая – 12-15 градусов. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев употребление слегка соленой воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), тех же самых соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

Дневная норма количества воды, поступающей с пищей и питьем, должна составлять 2,5 л в сутки на человека, а при высокой температуре окружающей среды – 3,5 л. При средней физической работе потребление воды может достигнуть 4 л, а в условиях жаркого климата – 5 л в сутки.

Необходимое количество воды зависит не только от температуры и влажности окружающего воздуха, но также и от тяжести выполняемой работы. При тяжелой работе на открытом воздухе необходимо 6-6,5 л питьевой воды в сутки.

Летом при температуре выше плюс 20 градусов рекомендуется выпивать примерно 100-200 мл жидкости в час. Исключение составляют люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией, а также те, у кого проблемы с почками. Обильное питье в жару поможет организму не только поддержать баланс воды, но и избавиться от лишних солей, не давая, таким образом, жидкости задерживаться, вызывая отеки.