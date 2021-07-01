РИАМО - 1 июл. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева отметила, что даже употребление здоровых продуктов может негативно сказаться на здоровье, сообщает Nation News.
Также она подчеркнула, что если есть много клубники, то можно получить аллергическую реакцию организма.
«Наряду с этим большое количество красного мяса и злоупотребление животным белком может привести к риску развития рака, а также к проблемам сердечно-сосудистой системы», - добавила врач.
Диетолог напомнила, что во всем должна быть золотая середина. Поэтому она посоветовала обратиться к специалисту для составления правильной и полезной программы питания.
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