РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июл. Депутат Госдумы 7 созыва Сергей Пахомов в пятницу отчитается перед жителями Королева о своей работе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Эфир пройдет на телеканале «Королев-ТВ» в 15:00. В связи с ограничениями на проведение публичных мероприятий из-за сложной эпидемиологической ситуации отчет пройдет в онлайн-формате.

В прямом эфире Пахомов расскажет о самых важных итогах своей работы за 5 лет в Госдуме.

Жители Королева смогут задать свои вопросы в комментариях, все обращения будут переданы депутату.