РИАМО - 1 июл. Для того, чтобы летом без вреда для здоровья отдохнуть на природе, нужно соблюдать ряд простых, но важный правил, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Подмосковью.

Правила для пикника

Перед тем, как отправиться на отдых, нужно внимательно отнестись к выбору и закупке продуктов, которые будут использованы на пикнике. Все продукты нужно покупать в стационарных предприятиях торговли, где соблюдаются санитарные нормы, а продавцы могут предъявить документы, подтверждающие свежесть и качество товара. Нельзя покупать мясо, овощи, фрукты и напитки в местах стихийной торговли.

Кроме того, на отдых нельзя брать скоропортящиеся продукты: пирожные и торты с кремом, яйца, молочные продукты, которые являются самой благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий.

Место для мангала нужно выбирать недалеко от водоема, желательно на максимально открытой полянке, так как любое дуновение ветра может спровоцировать пожар. Подходящим будет место, где оборудовано кострище.

Кострище можно сделать и своими руками. Для этого нужно удалить плодородный слой почвы и обязательно огородить место для огня камнями или отсыпкой из песка. Необходимо постоянно следить за костром или мангалом и обязательно держать под рукой запас воды на экстренный случай. Роспотребнадзор рекомендует жарить шашлыки непосредственно перед употреблением в пищу.

Отдых в жару

Многие плохо переносят жару. Но если внимательно отнестись к своему самочувствию в период пиковых температур, неприятные ощущения можно существенно снизить.

Для этого нужно отказаться от употребления жирной пищи: в жару энергетические потребности организма снижаются, и привычный рацион может привести к набору лишних килограммов.

Лучше всего перенести приемы пищи на самые прохладные часы – утро и вечер.

Особенно важно соблюдать питьевой режим. Рекомендованная норма жидкости для здоровых людей – около 1,5 л жидкости в сутки.

Люди, страдающие заболеваниями почек, сердца и сосудов, должны увеличивать потребление жидкости с большой осторожностью.

Если во время жары ваше самочувствие ухудшилось, нельзя заниматься самолечением. Нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Где искупаться в Подмосковье в 2021 году: 10 лучших пляжей>>