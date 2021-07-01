РИАМО - 1 июл. Москва заняла 3 место в рейтинге «Город для каждого». Исследование 16 мировых мегаполисов провела Boston Consulting Group, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На первые места рейтинга попали города, которые лучше всех отвечают на запросы жителей.

«Исследование подтвердило высокое качество жизни и скорость изменений в Москве. В частности, наш город на первом месте в категории «Общественные пространства». Хорошие позиции в сфере экологии и образования», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он уточнил, что эту информацию подтверждает не только исследование, но и опрос среди жителей столицы.

«Спасибо всем за высокую оценку», - подытожил градоначальник.